تراثنا يتلألأ على ميزان من ذهب

إلى جانب دوره في التعريف بالتراث البحري الإماراتي، يحرص «مهرجان الظفرة البحري» الذي انطلقت دورته الـ15، يوم الجمعة الماضي، على إبراز البُعد الحضاري لدولة الإمارات، وعراقة مجتمعها، من خلال الفنون والحِرف الأصيلة التي تفصح عن تميّز الإنسان الإماراتي منذ القدم، ومواصلته اليوم المحافظة على تراثه بشغف وبميزان من الذهب.

ويعمل المهرجان الذي يستمر حتى 25 الجاري، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة، على التعريف بتراث وثقافة البحر في دولة الإمارات، من خلال السباقات البحرية، مثل: سباقات القوارب الشراعية بأنواعها، والتجديف التراثي، والرياضات المرتبطة بالبحر مثل السباحة، وصيد السمك، وغيرهما من الأنشطة.

وتعرّف القرية التراثية للمهرجان عبر العديد من الأركان والمعارض، بجوانب تراثية مختلفة، لاسيما التراث البحري، ليتعرف الزائر، من خلال ورش حية، إلى الأدوات المستخدمة في الطواشة، والجلافة، وصناعة الديين والشباك، وأدوات الغوص، وفلق المحار، ونماذج المحامل التراثية، والصيد وطرقه، وأنواع الأسماك، والمخلوقات البحرية، وغيرها من تفاصيل الحياة البحرية الغنية والمتنوعة.

كما تحتوي القرية التراثية على ركن للفنون اليدوية، يقدم منتجات تعتمد على إعادة تدوير خامات البيئة المحلية. ويوجد ركن للحِرف التراثية التقليدية، مثل تزيين الشيلة بخيوط الفضة، وحرفة التلي، وصناعة الكحل العربي، وسف الخوص، وصناعة الحناء.