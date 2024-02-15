الجائزة العالمية للرواية العربية تكشف عن القائمة القصيرة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ17، وهي: «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» أحمد المرسي (مصر)، و«سماء القدس السابعة» أسامة العيسى (فلسطين)، و«قناع بلون السماء» باسم خندقجي (فلسطين)، و«باهبل: مكة Multiverse 1945-2009» رجاء عالم (السعودية)، و«خاتم سليمى» ريما بالي (سورية)، و«الفسيفسائي» عيسى ناصري (المغرب). وسيُعلن عن الرواية الفائزة في 28 أبريل المقبل بأبوظبي.

وكشف رئيس لجنة التحكيم الكاتب السوري نبيل سليمان، عن العناوين المرشحة للقائمة القصيرة للجائزة، خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض، بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم: الكاتب والصحافي السوداني حمور زيادة، والكاتبة والأكاديمية الفلسطينية سونيا نمر، والأكاديمي التشيكي فرانتيشيك أوندراش، والناقد والصحافي المصري محمد شعير، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمناء ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو.

وقال نبيل سليمان: «تميزت روايات هذه القائمة بالحفر الروائي المعمق في التاريخ على نحو تشتبك فيه أزمنة الماضي القريب والبعيد مع الحاضر والمستقبل، كما تتفاعل فيه مختلف الحضارات والإبداعات الإنسانية والصراعات أيضاً». وأضاف: «من روايات هذه القائمة ما شغلته أسئلة الحب والجسد والتفكك الأسري، وأسئلة الهوية والقمع والتوحش مقابل صبوات البشر، فرادى وجماعات، إلى الحرية والعدالة، ومنها ما تفاعل بعمق وحرارة مع ما يعصف ببلدانه وبالعالم من الحروب والتهجير والانتفاضات».