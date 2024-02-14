«آرت دبي» يطل برهان جديد على الفن والأمل

كشف «آرت دبي» أمس، عن تفاصيل البرامج والشراكات للدورة الـ17 التي ستنظم في مدينة جميرا، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل (مع يومين استباقيين لكبار المقتنين في 28 و29 الجاري).

وسيتضمن «آرت دبي» الذي يُقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال دورة 2024 برنامجاً حافلاً بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ما يؤكد مكانة المعرض كنقطة التقاء للمجتمعات الفنية الإبداعية في الجنوب العالمي والتزامه بمهمته المتمثلة في إعادة تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض الفني في دعم النظم البيئية المحلية والإقليمية.

وتتضمن الدورة الـ17 لـ«آرت دبي» سلسلة من العروض التي تم تكليفها حديثاً حول موضوعات الشفاء والأمل وقوة الفن خلال الأوقات الصعبة.

ويستكمل المعرض مسيرته في هذه الدورة مع مشاركة أكثر من 120 صالة من 40 دولة، عبر أربعة أقسام: المعاصر، والحديث، والبوابة، وآرت دبي ديجيتال، وستتضمن أبرز فعاليات البرنامج تكليفات رئيسة جديدة وعروضاً لفنانين عالميين، إضافة إلى البرامج التعليمية والمحادثات.

وتتميز هذه الدورة بأنها حافلة بالتكليفات الفنية والفعاليات، وستتضمن التكليفات لهذا العام، سلسلة من العروض، ومنها التي تأتي تحت قسم معرض البوابة، الذي يشرف عليه إيميليانو فالديس، تحت شعار «التعافي»، وسيتم تقديم العروض والأنشطة الجديدة التي تركز على أفكار الاستبطان والروحانية والمجتمع وقوة الفن لمساعدتنا على اجتياز الأوقات الصعبة واتخاذ موقف لتحقيق الوحدة. فيما ستقدم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، الشريك الرئيس في معرض «آرت دبي»، العمل التركيبي الرقمي الجديد «مساحة قلب» بتكليف للفنانة الكندية الكورية كريستا كيم، والذي يقدم تجربة غامرة ستسمح للضيوف بالتواصل مع بعضهم بعضاً عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان.

وفي إطار تدشين شراكة جديدة مع «آرت دبي» واحتفالاً بالذكرى الـ150 لتأسيسها، ستقدم «بياجيه» معرضاً جديداً بعنوان «بيت الذهب»، وسيعرض قطعاً تراثية ومجموعات خاصة ومجوهرات وساعات راقية.

أمّا الفنانة الإماراتية أسماء بلحمر، فتسجل حضورها في «آرت دبي» من خلال عمل تجريبي مع «بي إم دبليو». ويتميز العمل الفني بإسقاطات مدفوعة بالحركة لأشكال مجردة مستوحاة من التجريدات المحيطية المرئية في محيط شوارع الإمارات، ما يوفر إحساساً يشبه القيادة وسط الجبال بصحبة غروب الشمس.

برنامج حافل

ويمتد «آرت دبي» إلى ما هو أبعد من المعرض، إذ تنظم فعاليات عالمية المستوى في أكثر من 50 معرضاً ومؤسسة ومساحة فنية مستقلة في أنحاء دولة الإمارات.

أما البرنامج الحواري والتثقيفي لـ«آرت دبي» فيتضمن جدوله هذا العام، مجموعة من الحوارات والنقاشات الثرية بداية من منتدى الفن العالمي، الذي سيناقش تحت عنوان «بكل الأحوال» الثقافات والتقنيات والعلوم والمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي والظواهر الجوية الاستثنائية. وبالشراكة مع «مقتنيات دبي»، سيتم تقديم محادثات الفن الحديث ومقتنيه، وهي أول مبادرة فنية تلم شمل المجتمع الفني في دبي.

أما «القمة الرقمية الجديدة» في «آرت دبي»، فستعقد على مدار ثلاثة أيام، وستجمع قادة الصناعة الدوليين والمحليين لمناقشة منظومة الفنون الرقمية والمكانة الفريدة لدبي. وسيتضمن برنامجها محادثات عامة ومحاضرات وجلسات، ومن بين المشاركين مديرو متاحف وأصحاب متاحف مستقلون، إضافة إلى فنانين ومبتكرين يشكلون مشهد الفن الرقمي العالمي.

دور مهم

من جانبه، قال المدير الفني في «آرت دبي» بابلو ديل فال: «تتحمل المعارض الفنية مثل (آرت دبي) المسؤولية في أن تكون أكثر من مجرد منصات فنية تجارية، إذ يواصل المعرض لعب دور مهم في المنطقة، حيث يدعم الفنانين ويقدم المنح الدراسية، ويوفر التعليم الثقافي، ويعزز القيادة الفكرية في سن مبكرة».

وأضاف «يعكس برنامجنا هذا العام تنوّع المجتمعات الفنية وتعدد الثقافات في مدينتنا بشكل متزايد، ما يوفر فرصاً أكثر من أي وقت مضى للفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي، إذ تعد دبي مكاناً للتجديد المستمر وتسخير الإمكانات واقتناء الفرص».

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية في «آرت دبي» بينيديتا غيون «التزام مجموعة آرت دبي بوضع الأسس لتحقيق نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر، مستوحى من رؤية دبي وملتزم بمعاييرها الخاصة، إذ ينمو المشهد الثقافي هنا بشكل سريع، وفخورون بالدور الذي نلعبه في إشراك وإلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات، والمساهمة في دعم الجيل المقبل من القيادات الثقافية».

التعليم حاضر

لا يغيب التعليم عن «آرت دبي»، إذ ستعقد النسخة الرابعة من برنامج «أ.ر.م» القابضة للأطفال بقيادة الفنان الهندي ساهيل نايك، الذي سيصمم ورش عمل وأنشطة تبدأ في «آرت دبي» وتمتد إلى أكثر من 100 مدرسة تضم أكثر من 15 ألف طالب عبر الإمارات السبع.

يُذكر أن المعرض يُقام بالشراكة مع مجموعة «أ.ر.م» القابضة، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير. وبياجيه» الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض «آرت دبي»، وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية، والشريك الاستراتيجي لـ«آرت دبي» و«آرت دبي ديجيتال»، هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).

• 1 مارس المقبل، يفتح المعرض أبوابه للجمهور في مدينة جميرا.

• «آرت دبي» يمتد إلى ما هو أبعد من المعرض، إذ تنظم فعاليات عالمية المستوى في أكثر من 50 معرضاً ومؤسسة في أنحاء الإمارات.