«معجزة الكمان» تعزف بصحبة موسيقيي الإمارات الشباب

في أمسية حفلت بروائع الموسيقى الكلاسيكية، وبمشاركة عدد من موسيقيي الإمارات الشباب، نظّم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع المدرسة البريطانية في الخبيرات بأبوظبي، الجمعة الماضية، أمسية لعازفة الكمان العالمية ليا تزو، ضمن فعاليات المهرجان الذي يحتفي بالصين ضيفة شرف دورته الـ21.

وأكّدت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، أن مهرجان أبوظبي يتيح الفرصة لجميع الفئات للمشاركة ضمن برنامجه للتدريب الإبداعي عبر الدروس الموسيقية والإقامات الفنية والإرشاد المهني، بالتعاون مع كبار الفنانين العالميين في المهرجان. وقالت «يسعدنا عمل (معجزة الكمان) ليا تزو مع 22 من موسيقيي الإمارات الشباب الموهوبين، إسهاماً في صقل المواهب الواعدة، والارتقاء بذائقتهم الفنية ومعارفهم في مجالات الفنون والموسيقى الكلاسيكية، لتمكين مبدعي المستقبل، وتحفيز جهودهم الملهمة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية».

واشتهرت ليا تزو بنضجها الموسيقي الاستثنائي، ومهاراتها التعبيرية العميقة، وبراعتها الفنية، وروعة أدائها على آلة الكمان، إذ تعد العازفة، البالغة من العمر 17 عاماً، واحدة من أكثر عازفي الكمان الشباب سحراً، إذ أعجب بها الجمهور منذ ظهورها للمرة الأولى في سن الرابعة في مدينتها نيوكاسل أبون تاين.

وجاء حفل أبوظبي تتويجاً لإقامة ليا تزو الفنية لمدة أسبوع، عملت خلاله مع عدد من الموسيقيين الشباب الأكثر موهبة في دولة الإمارات، إذ دربت مجموعة من الموسيقيين على مسرح المدرسة البريطانية في الخبيرات، وأتاحت الفرصة لهذه المواهب لتقديم أمسية مميزة.

وعملت تزو مع 22 موسيقياً شاباً من الإمارات خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من فبراير الجاري، إذ تم اختيارهم بعناية سعياً لصقل مواهبهم، وخضعوا لدروس متقدمة، وشاركوا في تدريبات مكثفة، وتوجت هذه الفترة التفاعلية بالأمسية التي قدمت مواهبهم التي تعكس تميزهم وعملهم إلى جانب الموهبة العالمية تزو.

وأتاحت الأمسية الفرصة أمام الجمهور لحضور الفعالية بشكل مجاني، ما يعكس التزام مهرجان أبوظبي المجتمعي لجعل الفنون والثقافة في متناول الجميع، إذ استمتع الحاضرون بأمسية موسيقية مميزة.

هدى الخميس:

• «مهرجان أبوظبي يتيح الفرصة لجميع الفئات للمشاركة ضمن برنامجه للتدريب الإبداعي».

• 22 من المواهب الواعدة دربتهم ليا تزو خلال فترة إقامتها الفنية بأبوظبي.