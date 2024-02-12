رماة الإمارات يتألقون في «بطولة الاتحاد»

اختتمت النسخة الأولى من بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون للفرق الخاصة بالمواطنين، التي أعلن عنها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، ونظمتها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، في نسخة استثنائية على صعيد أعداد المتنافسين الذين وصلوا إلى 200 مشارك «رجال ـ سيدات»، وقوة المستويات مع تسجيل أرقام لافتة ونتائج متقاربة للغاية في الفئتين من مختلف إمارات الدولة.

وجاءت المنافسات الختامية لتقدم واحدة من أروع المنافسات لرماة الإمارات، إذ تمكن الثنائي صقر محمد فهم وسعيد أحمد الكعبي، من انتزاع لقب النسخة الأولى للبطولة بنتيجة 155 و6 إكس، يليهما في المركز الثاني الثنائي حسن حمدان المحرمي وسالم علي المحرمي، ليذهب المركز الثالث للثنائي علي سيف الدرعي وأحمد سلطان الدرعي.

أما في فئة السيدات، فتمكن الثنائي فاطمة ولطيفة محمد الكتبي من الحصول على لقب البطولة بالنتيجة 150 و4 إكس، فيما حلّ الثنائي آمنة حسن شهدور وآمنة خليفة الكتبي في المركز الثاني، أما المركز الثالث فذهب إلى هنادي خليفة الكابوري وعفراء خليفة البادي.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي كرّم أصحاب المراكز الأولى، إن النتائج المسجلة في النسخة الأولى من البطولة مبشّرة، وتدعو إلى الاستمرار بنفس الزخم الذي تعمل عليه بطولات فزاع.