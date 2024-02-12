«كاتب آمون» يستقبل زواره بعد 24 عاماً من الترميم

بعد خضوعها لأعمال ترميم استغرقت 24 سنة، حماية لمعالمها ونقوشها ورسومها وألوانها وإعدادها لاستقبال زوّارها من السياح، افتتحت في مصر، مقبرة نفر حتب، كاتب آمون المعظم والمشرف على ماشية آمون، وعاملات النسيج الجميلات الخاصات بآمون، وزوجته ميريت رع منشدة آمون، بمنطقة الخوخة بجبانة طيبة القديمة في البر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، والتي ترجع لعصر الأسرة الـ18 في مصر القديمة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري: إن «انتهاء العمل بالمقبرة وإعدادها للزيارة يؤكد استمرار جهود وزارة السياحة والآثار في العمل من أجل حماية الآثار المصرية، وفتح مزيد من المناطق الأثرية أمام سياح العالم، ووجود الكثير من الكنوز والأسرار التي لم تبح بها أرض مصر حتى اليوم، وهي الكنوز التي تعمل البعثات الأثرية المصرية والأجنبية على التوصل إليها، وكشف تفاصيلها».

وأكد أهمية المقبرة وجودة محتوياتها من المنحوتات الفنية والنقوش والرسوم الجدارية التي تشير إلى القيمة التراثية العالية لها، بجانب أهمية المكانة التي تمتع بها صاحبها الذي عاش في عصر الملك آي، إضافة إلى ما تحتويه المقبرة من مناظر رائعة تصوّر تفاصيل الحياة اليومية في ذلك العصر.