مهرجان أضواء الشارقة.. النور يبدأ حكاية جديدة الليلة

تنطلق الليلة الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مقدماً عروضاً ضوئية مستوحاة من ثقافة وتاريخ وطبيعة الشارقة والإمارات، تستخدم أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة.

ويستمر المهرجان حتى 18 الجاري على مدار 12 يوماً، إذ تبدأ العروض يومياً من السادسة حتى الـ11 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، وتستمر العروض حتى منتصف الليل.

ويشارك في المهرجان أكثر من 15 فناناً عالمياً، يقدمون أعمالاً فنية تضيء 12 معلماً سياحياً من أبرز المعالم الثقافية والطبيعية في الإمارة، منها ثلاثة مواقع جديدة لهذا العام، هي: القيادة العامة لشرطة الشارقة، والسوق العام بالحمرية، وواجهة كلباء المائية، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، مقر مجموعة بيئة، حصن الذيد، مسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد القاسمي، مسجد النور، سد الرفيصة، فضلاً عن «قرية الأضواء» التي انطلقت بداية الشهر الجاري في المدينة الجامعية، وتستضيف أكثر من 55 مشروعاً وطنياً صغيراً ومتوسطاً. وتهدف هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال اختيار المواقع المشاركة في المهرجان إلى إبراز تنوع وثراء الإمارة، وإظهار جمال المعالم السياحية التي تزخر بها، فمن خلال العروض الفنية يتم إلقاء الضوء على معالم تاريخية تحكي قصصاً عن الماضي العريق والتراث الغني للشارقة، مثل حصن الذيد والسوق العام بالحمرية، ومناطق تعكس المقومات الطبيعية والتنوع البيئي في الشارقة، مثل سد الرفيصة، وصروح إسلامية تتميز بتصاميمها الأيقونية والمعمارية الرائعة، مثل مسجد الشارقة، وأبنية معاصرة تعبر عن المستقبل الذي تتطلع إليه الشارقة ورؤيتها في التنمية والابتكار، مثل مقر مجموعة بيئة. وبذلك يقدم المهرجان صورة شاملة ومتكاملة عن الشارقة كوجهة سياحية وثقافية وفنية متميزة ومتألقة.

إقبال جماهيري

يستقطب مهرجان أضواء الشارقة سنوياً مئات الآلاف من الزوار الذين يستمتعون بالإبداع والموسيقى والمهارات الفنية، إذ حظي في دورة العام الماضي بإقبال جماهيري، وبلغ عدد الحضور ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، واستقطبت «قرية الأضواء» وحدها ما يزيد على 189 ألف زائر.

• 12 يوماً تتواصل فيها عروض المهرجان الذي ينطلق من السادسة مساء.