«الأرشيف» يهدي مكتبات مصر العامة مئات النسخ من إصداراته

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، قام الأرشيف والمكتبة الوطنية بإهداء مئات الكتب من إصداراته القيّمة إلى المكتبات المصرية العامة، وجاءت هذه المبادرة الثقافية تأكيداً لعمق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وإيماناً من الأرشيف والمكتبة الوطنية بأن إصداراته تقدم للقارئ تجربة وطنية رائدة في الوحدة والبناء والازدهار، كما أن لإصداراته أهميتها العلمية والثقافية، كونها تثري المكتبات الإماراتية والعربية والعالمية بصفحات مهمة من الإرث الحضاري لدولة الإمارات وتاريخها المجيد.

ويستهدف الأرشيف من مبادرة «خير جليس» توفير المصادر والمراجع للباحثين والأكاديميين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات، وهذا ما تمتاز به إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يرفد الأوساط الثقافية بالكتب والدوريات التي تمتاز بثراء مضمونها.