«الإمارات للآداب» و«الفطيم التعليمية» تدعمان رواة القصص

في حفل خاص لتوزيع الجوائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب، أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، عن الفائزين بجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة. تُعد هذه السنة الأولى للجائزة، وتُقام بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية، وتسعى إلى تحفيز شرارة الإبداع لدى الطلبة، ممن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، من خلال تشجعيهم على التعاون معاً في إنتاج أفلام قصيرة مستوحاة من الكتب والقصائد المفضلة لديهم. تشكل جائزة «الفطيم» للأدب المصوّر فرصة للطلبة لترسيخ فهمهم للموضوعات والقصص الأدبية، واستعراض مهاراتهم الإبداعية.

والفائزون هم: فريق «AB Films»، مدرسة الشعلة الخاصة- الشارقة، فريق «فرسان الوصية»، مدرسة الراشدية للبنات- دبي، فريق «أكاديمية العين البريطانية»، أكاديمية العين البريطانية- أبوظبي.

عمل الطلبة في فرق تتكون من أربعة طلبة كحد أقصى، واختار كل فريق عملاً أدبياً باللغة العربية، كتاباً أو قصيدة، للاطلاع عليه، وإنتاج فيلم قصير، مدته من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، يتمحور حوله. كما طُلب من الطلبة تصميم ملصق للفيلم، يعكس فكرة الفيلم، ويشكل مادة مناسبة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تمكن الطلبة من استخدام هواتفهم الذكية أو الكاميرا لتصوير الفيلم.

وتم تقييم الأعمال المُشاركة في المسابقة من قِبل لجنة تحكيم تتألف من ميرة الفطيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، والمديرة التنفيذية لمستقبل التعليم في شركة الفطيم للإدارة المدرسية، ولينا متى، مديرة قنوات «إم بي سي 4»، و«إم بي سي 2»، و«إم بي سي ماكس» ومنصة شاهد ذلك، إضافة إلى المخرج والممثل الإماراتي نواف الجناحي.