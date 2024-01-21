مبتكر إماراتي واعد: أحلم بأن أكون سفيراً لوطني في الذكاء الاصطناعي

نجح المبتكر الإماراتي الواعد علي حميد اللوغاني، من خلال مواهبه المتعددة في مجالات متنوعة، مثل: البرمجة والابتكار والحساب الذهبي، في تحقيق اختراعات عدة، أهلته للفوز في مسابقات محلية وعربية ودولية عدة.

اكتشف والدا علي ما يتمتع به ابنهما من قدرات في مرحلة مبكرة، بدأ خلالها المبتكر ذو الـ12 عاماً في التعرف إلى ماهية الألعاب الإلكترونية، وإعادة تدويرها من نافذة اختراعات بسيطة تحولت مع مرور الوقت إلى إنجازات تعود بالنفع على فئات من المجتمع، وأبرزها أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأكدت شيخة النقبي، والدة المبتكر الصغير لـ«الإمارات اليوم» أن علي الذي يحلم بأن يكون سفيراً لوطنه في الذكاء الاصطناعي، أبدى منذ عمر لم يتجاوز السادسة، شغفاً واضحاً بالألعاب الإلكترونية التي عمل على تفكيكها، والتعرف إلى مكوناتها، فانضم أول الأمر إلى مخيم «أدنوك» لحل الأكواد البسيطة والألعاب الإلكترونية، ليعكس تجربة تميز استثنائية في هذه النوعية من المخيمات العلمية، قبل أن يبدأ في مرحلة طرح الأفكار الخاصة التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات جديدة.

وقالت: «قبل أعوام، أتيحت لعلي فرصة اللقاء بعدد من أعضاء نادي الإمارات العلمي، لمناقشة بعض الأفكار التي طرحها وحولها إلى اختراعات مثل (الحصالة الذكية)، وكذلك (الفرن الذكي) الذي يعمل بتقنية البصمة، وينبه الأهل في حال محاولة الأطفال تشغيله أو العبث به، لتفادي الحوادث المنزلية. كما اخترع علي (القفاز الذكي) الذي نال عنه الميدالية الذهبية في المسابقات الافتراضية للابتكارات والاختراعات الدولية للشباب في إندونيسيا، ليعود بالفائدة على فئة كبار المواطنين وأصحاب الههم من خلال إرساله إشارات إلكترونية للكرسي لتحريكه بتقنية (البلوتوث)، باتجاه الشخص الذي يطلبه من دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين.

مواهب كثيرة

كما نجح علي اللوغاني، في ابتكار «دكتور روبوت/ الطبيب الآلي»، وهو عبارة عن مجسم إلكتروني، استشف صاحبه فكرته من مبادرة «طبيب لكل مواطن»، وذلك أثناء فترة انتشار جائحة «كوفيد-19» والحاجة العامة إلى تخفيف نزلاء المستشفيات، لتقليل انتشار الفيروس حينها وخسارة الأرواح.

ويعمل «دكتور روبوت» على متابعة حالة المريض، والتواصل مع الأخصائي لتزويده بإحداثيات الحالة وكل المعلومات الطبية المتعلقة بها، سواء ما تعلق منها بقياس ضغط الدم والسكري ومراقبة دقات القلب، ليقوم الطبيب بعدها بوصف العلاج وصرف الدواء المناسب لكل حالة.

إلى جانب ابتكاراته، يتمتع علي اللوغاني، بمواهب وصفات قيادية عدة، ففضلاً عن تفوقه الدراسي طالباً في الصف السابع، ونيله جوائز عدة، يتقلد مناصب قيادية عدة كعضوية برلمان الطفل الإماراتي، ومنصب النائب الثاني لشورى أطفال الشارقة، ورئاسة فريق أجيال الشارقة التطوعي لنادي البطائح الثقافي الرياضي، هذا، في الوقت الذي يحلم فيه بأن يكون سفير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، من منطلق شغفه الكبير بهذا المجال، وتعلقه اللامحدود بمجال الأمن السيبراني والبرمجة الإلكترونية.

ميداليات ذهبية

حقق علي اللوغاني نحو 50 إنجازاً وابتكاراً، فضلاً عن فوزه بالمراكز الأولى في جائزة القائد الشاب الملهم 2023، وجائزة سفير التواصل الاجتماعي 2023، وجائزة الطالب المتميز في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ29، وجائزة رواد المستقبل التي تنظمها شركة بيئة 2023، ونيله عشرات الميداليات الذهبية خلال العام الماضي، منها ثلاث ميداليات ذهبية في معرض الاختراعات التطويرية العالمي في دولة الإمارات، والميدالية الذهبية في المعرض الدولي للتكنولوجيا والعلوم والطاقة المقام في تركيا، وثلاث ميداليات ذهبية في معرض المخترعين بلندن، كما تقلد كأس المخترعين في الفئة الماسية كجائرة خاصة، ودرع البطولة فئة البلاتينيوم في المعرض نفسه، إلى جانب نيله الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمخترعين في إندونيسيا، والميدالية الذهبية في مجال الابتكار في المسابقة العالمية في ماليزيا، والميدالية الذهبية في مجال إنترنت الأشياء في المسابقة العالمية، وذهبية المسابقة الدولية للابتكارات والاختراعات في إندونيسيا، إضافة إلى عشرات الجوائز المحلية والعالمية الأخرى.

والدة المبتكر الصغير:

• علي أبدى، منذ عمر لم يتجاوز السادسة، اهتماماً لافتاً بالاختراعات.

• الفرن الذكي من بين اختراعات علي، إذ يعمل بتقنية البصمة وينبه الأهل في حال محاولة الأطفال تشغيله.

مؤسس «أجيال»

إضافة إلى تأسيس المبتكر الواعد علي اللوغاني وقيادته لفريق أجيال الشارقة التطوعي، واعتباره النائب الثاني في شورى أطفال الشارقة، ونائب رئيس مجلس الطلبة لعام 2023، الذي سبقته رئاسته لمجلس الطلبة المدرسي، يحفل سجل علي اللوغاني بمشاركات وعضويات في مؤسسات مجتمعية وهيئات راعية عدة، مثل: عضوية مراكز أطفال الشارقة التابع لمؤسسة ربع قرن، وعضوية جمعية أصدقاء البيئة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، وعضوية نادي الإمارات العلمي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ونادي الروبورت الافتراضي، ومبادرة مواهب التابعة لمجلس الشارقة للتعليم، وعضوية النادي الدولي للموهوبين، ومجموعة عباقرة، إضافة إلى حصوله على العضوية الفخرية من مكتبة أجيال المستقبل، وانتسابه إلى نادي البطائح الثقافي الرياضي من بوابة رياضة كرة السلة والسباحة، التي يضيفها علي لمشاركاته في سباقات وماراثونات رياضية عدة، وانتسابه إلى مبادرة سفراء الأمان التابعة لشرطة دبي.