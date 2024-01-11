7 مبدعين في الأمسية الثانية بمهرجان الشعر العربي

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ20، شهد قصر الثقافة بالشارقة، انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الثانية بحضور رئيس دائرة الثقافة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد إبراهيم القصير، ومدير بيت الشعر محمد البريكي، وجمع غفير من الشعراء والنقاد والمثقفين ومحبي الشعر العربي الذين امتلأت بهم قاعة قصر الثقافة.

قدم الأمسية الإعلامي السوداني عبداللطيف محجوب، الذي رحب بالضيوف، وثمن جهود ومبادرات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم السخي للثقافة والشعر العربي، ما أثمر عن بوادر ثقافية كبيرة.

شارك في إحياء فعاليات الأمسية سبعة شعراء هم: عبداللطيف بن يوسف وعادل الزهراني (السعودية)، وعبدالرحمن الحميري وأسماء الحمادي (الإمارات)، وشميسة النعماني (سلطنة عمان)، وسالم الرميضي (الكويت)، وعلي حاجب (موريتانيا).

يشار إلى أن المهرجان الذي يجمع 70 شاعراً وناقداً يستمر حتى 14 الجاري، ويقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، منها أمسيات وجلسات شعرية، علاوة على توقيع دواوين جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وتنظيم ندوة فكرية بعنوان «تطوّر لغة الشعر العربي» يشارك بها سبعة نقاد عرب.