اليمن: العثور على 3 مومياوات قديمة

قال مدير الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف الحكومية بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، رياض باكرموم، أول من أمس، إنه «تم العثور على ثلاث مومياوات قديمة شرق حضرموت، في أول كشف أثري من نوعه بالمحافظة الغنية بالنفط».

وأكد أن المومياوات المكتشفة في حالة جيدة، وستجري دراستها لمعرفة المزيد حول تاريخها وأسلوب التحنيط المتبع.

وكان اليمنيون القدماء يستخدمون في عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات والراتنجات والصمغ العربي والملح والقطران.

ووجدت معظم المومياوات في اليمن ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية، وبعضها في حالة قرفصاء، في مقابر صخرية بمناطق وعرة من الجبال.

وعثر على مومياوات بمناطق صنعاء والمحويت وذمار والجوف وشبام.