مهرجان أبوظبي يحتفي بروائع عربية في «كارنيغي هول»

وسط حضور لافت نظم مهرجان أبوظبي، ضمن فعاليات برنامجه في الخارج، حفلاً موسيقياً في 18 الجاري بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع جمعية موسيقى الحجرة التابعة للأمم المتحدة، في قاعة «ويل ريسيتال» المرموقة بـ«كارنيغي هول».

وهدفت الفعالية إلى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وترسيخ مكانة هذه اللغة ودورها التاريخي العريق في الارتقاء بالفنون والعلوم والآداب، إذ تضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الموسيقية التراثية والكلاسيكية من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأكدت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، أهمية احتفال المجموعة بالشراكة مع الأمم المتحدة وجمعية موسيقى الحجرة باليوم العالمي للغة العربية في «كارنيغي هول»، أهم قاعات الفنون الأميركية، لتعزيز الحضور والتقدير العالمي للغة العربية وإبراز قيمتها الحضارية والمعرفية والعمل على نشر قيم التعايش والسلام العالمي من خلال لغة الموسيقى.

وأضافت: «من خلال روائع نصوص الشعر والغناء ومعزوفات الموسيقى العربية الأصيلة، بأداء ثمانية من الموسيقيين العرب والعالميين بقيادة بريندا فونجوفا، المديرة الفنية وعازفة البيانو المعروفة، تتردد مفردات العربية وإيقاعاتها الموسيقية في أسماع الجمهور العالمي والغربي، بإبداعات فنانين كبار مثل كاظم الساهر وعبدالمجيد عبدالله وكنان العظمة، وروائع (أعطني الناي وغنِّ) لجبران خليل جبران، ونشيد (موطني) لإبراهيم طوقان، وغيرها».

وانطلق البرنامج الموسيقي مع فعالية «النشيد الوطني للدول العربية»، والتي نظمتها غيا رشيدات بتكليف من جمعية موسيقى الحجرة التابعة للأمم المتحدة، وبإلهام من النشيد الوطني للدول العربية الذي عزف خلال مراسم افتتاح بطولة العالم لكرة القدم 2022.

وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من مؤلفي الموسيقى العربية الكلاسيكية والكلاسيكية المعاصرة، بمن فيهم المؤلف السوري كنان العظمة الذي قدم مقطوعة مهداة للمفكر الفلسطيني - الأميركي الراحل إدوارد سعيد، إلى جانب المؤلف التونسي كريم الزند مع تحفته التي تحمل اسم «باجاتيل».

كما قدم الموسيقيون القصيدة المغنّاة «لمّا بدا يتثنى» من الشعر الأندلسي، وهي قصيدة قديمة حول الجمال والحب يعود تاريخها إلى الأندلس، إلى جانب «ليالي الصحراء» التي أبدعها المؤلف الكويتي الكلاسيكي عامر جعفر.

وحظي الجمهور بفرصة الاستمتاع ببرنامج للموسيقى الشعبية خلال النصف الثاني من الحفل، إذ تضمن تقديم مجموعة مؤلفات لاثنين من أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، هما القصيدة المغناة من شعر جبران خليل جبران «أعطني الناي» الشهيرة بصوت الفنانة اللبنانية فيروز، و«عيد العشاق» للفنان كاظم الساهر.

واختتم الحفل فعالياته مع أغنية «هولد يور فاير» التي تعكس الالتزام بدعم مشاعر السلام والأخوة الإنسانية والتضامن، من إبداعات الفنان كاظم الساهر، بالتعاون مع جمعية موسيقى الحجرة التابعة للأمم المتحدة.

• الحفل أتى تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 الجاري.

إقبال لافت

شهد الحفل الموسيقي إقبالاً كبيراً من أعضاء البعثات الدولية في الأمم المتحدة والمجتمع الأميركي في نيويورك، حيث امتلأت المقاعد في قاعة «ويل ريسيتال» في «كارنيغي هول»، ليحظى الجمهور بأمسية آسرة وسط إيقاعات لامست قلوبهم وألهبت مشاعر الحنين والتقدير والفخر تجاه تراث الموسيقى العربية العريق.