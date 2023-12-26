الصين: اكتشاف شرائح خشبية تعود لـ 1700 عام

ذكر علماء آثار محليون في مقاطعة هونان بوسط الصين، أنهم اكتشفوا ما يقرب من 10 آلاف شريحة خشبية يرجع تاريخها إلى أكثر من 1700 سنة في المقاطعة، ما يقدم دليلاً مهماً للدراسات بشأن التنمية والحوكمة في المنطقة خلال العصور القديمة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، بأنه عثر على الشرائح الخشبية التي تعود إلى مملكة وو خلال فترة الممالك الثلاث (220-280م)، في أطلال مدينة دوتو القديمة على بعد نحو 13 كيلومتراً من موقع محافظة لينوو بمدينة تشنتشو.

وتضم الأطلال منطقة مكاتب حكومية ومناطق معيشة سكنية ومنطقة صناعية وموقعاً للدفن. واكتشفت الشرائح الخشبية في بئرين قديمتين بمنطقة المكاتب الحكومية.

وكانت الشرائح التي كانت تصنع عادة من الخشب أو الخيزران، تستخدم كوسيلة أساسية للكتابة بين الصينيين القدماء قبل اختراع الورق وتعميمه. واكتشف أكثر من 300 ألف من تلك الشرائح فى الصين حتى الآن.

ووفقاً لتشن بين، من معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في مقاطعة هونان الذي قاد الحفريات، فإن تلك الشرائح الخشبية كانت سجلات رسمية لمحافظة لينوو حول التقسيم الإداري والضرائب وتسجيل الأسر والزراعة والتعدين وغيرها.

وكان التنقيب قد بدأ بمدينة دوتو القديمة في عام 2016.

وأضاف تشن أن منطقة المكاتب الحكومية، التي كان يحيط بها خندق، كانت على شكل مربع يبلغ طول جوانبه 100 متر. وكانت المنطقة السكنية تقع إلى الشمال الشرقي على بعد 300 متر تقريباً، في حين تم العثور على أنقاض موقد صهر إلى الشمال الغربي على بعد نحو 10 كيلومترات من الموقع. كما عثر علماء الآثار على نحو 400 مقبرة.