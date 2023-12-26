مهرجان الشيخ زايد يستضيف معرضاً برائحة العود

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن استضافة النسخة الثانية من «معرض أبوظبي للعطور» الذي ينطلق غداً، ويستمر إلى الـ10 من يناير المقبل، بمشاركات محلية وخليجية وعربية وعالمية.

وقالت المديرة العامة لشركة «روز تاتش»، التي تنظم «معرض أبوظبي للعطور»، وردة عبدالله المهري: «إن المعرض سيشهد نسخة استثنائية تسعى إلى تعزيز العادات الإماراتية الأصيلة، إذ ستحضر شركات إماراتية، لنشر مفهوم العود العربي»، لافتة إلى أن المعرض سيضم شركات متخصصة، ليحظى الزوار بفرصة للتجول والتسوق من مجموعة كبيرة من متاجر العطور والبخور الخليجية والعربية والعالمية.

وسيقدم المعرض لزواره استشارات مجانية لمحبي العطور خلال فترته من قبل «عرّاب العطور» الخبير ياسر الحويطي.

يشار إلى أن «مهرجان الشيخ زايد»، يستقبل زواره يومياً حتى التاسع من مارس المقبل، من الرابعة عصراً إلى الـ12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وإلى الواحدة صباحاً خلال نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنح ضيوفه فرصة لقضاء أوقات قيّمة مع العائلة والأصدقاء مع باقة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب الفئات العمرية كافة.