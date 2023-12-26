«شاعر المليون» على موعد جديد الليلة

تنطلق الليلة سادسة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة الخامسة من البرنامج، الشعراء الستة الذين سيقدمون قصائدهم خلال الأمسية التي ستشهد حضوراً كبيراً من عشاق الشعر النبطي.

والشعراء المشاركون في حلقة الليلة هم: عبدالسلام رفيع السلمي وفيصل جزا الحربي (السعودية)، وراشد المشرفي النوس (سلطنة عمان)، وأسامة السرحاني (الأردن)، ويوسف عبيد الفلاسي (الإمارات)، وعبدالله الشقراني (الكويت).

وأسفرت الحلقة الماضية من البرنامج عن تأهل محمد اَل مداوي الوادعي (السعودية) للمرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة الماضية وهم: إبراهيم أبوفايد السواركة (مصر)، وراكان فالح الشمري (العراق)، وغازي عطا الله العتيبي (الكويت)، ومبارك بن مدغم الأكلبي (السعودية)، ومسعود آل شعفول المري (قطـر) انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة السادسة، إذ سيُعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهلين للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

• الحلقة الماضية أسفرت عن تأهل محمد الوادعي للمرحلة المقبلة من المسابقة بقرار أعضاء لجنة التحكيم.