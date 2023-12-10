أنثى تمساح أبيض «تخرج من بيضتها إلى كتب التاريخ»

ولدت أنثى تمساح أبيض نادرة للغاية بحديقة للزواحف في فلوريدا.

وقالت محمية غاتورلاند أورلاندو إن الأنثى التي يبلغ طولها 49 سنتيمتراً خرجت من بيضتها إلى كتب التاريخ كأحد التماسيح النادرة للغاية.

وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لمحمية غاتورلاند، في بيان: «هذا أمر نادر الحدوث. إنه أمر استثنائي للغاية».

وطلبت الحديقة مساعدة الجمهور في تسمية أنثى التمساح التي تنحدر من عش للتماسيح البيضاء تم اكتشافها في مستنقعات لويزيانا عام 1987.

وأضاف ماكهيو أن المولودة الجديدة ذات العيون الزرقاء هي الأولى التي يتم تسجيلها على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية. ومن بين التماسيح السبعة المتبقية من العش، يوجد ثلاثة منها في غاتورلاند.

والتماسيح البيضاء هي من أندر المتغيرات الجينية في التمساح الأميركي.