«نساء يلبسن نساء».. لمحة عن فن الملابس النسائية في القرن الـ 20

يخصص متحف متروبوليتان في نيويورك، معرضه الجديد للموضة للمصمّمات، سعياً إلى تجاوز بعض الصور النمطية، وتسليط الضوء على شخصيات لم تحظ بالاهتمام الكافي.

ومن أبرز القطع المشاركة في معرض «نساء يلبسن نساء»، فستان للمصممة الأميركية الإفريقية الرائدة، آن لوي، التي لم تلق اهتماماً كبيراً، على الرغم من أنها صممت فستان زفاف جاكي كينيدي عام 1953.

ومن خلال 80 قطعة لـ70 مصممة أزياء، يُقدّم المعرض أيضاً لمحة عن فن الملابس النسائية من القرن الـ20 حتى الآن، إضافة إلى رسائل الدفاع عن البيئة لمصممات مثل غابرييلا هيرست، وهيلاري تايمور.

وبدأت قصة العديد من المصممات في ورش الخياطة التي عادة ما كانت النساء يُرسلن إليها، لكن عدداً منهنّ تركن بصمتهن مطلع القرن الـ20، ومن بينهن المصممات الفرنسيات مادلين فيونيه، وجان لانفان، وغابرييل شانيل.

وغاص المعهد في مجموعته التي تضم 33 ألف قطعة تمثّل سبعة قرون من الملابس، مع اختياره ملابس صممتها إلسا سكياباريلي، ونينا ريتشي، وفيفيان ويستوود.

وسيسلط المعرض الضوء، بشكل أكبر، على المجموعة خلال معرض الأزياء الرئيس للمتحف «سليبينغ بيوتيز: ريإويكيننغ فاشن» في ربيع عام 2024، حيث سيعرض أكثر القطع ندرة وأكثرها هشاشة.

وسيضم المعرض الشامل نحو 250 قطعة من الملابس والإكسسوارات تمتد لأربعة قرون، من أرشيفات «معهد الأزياء» الواسعة التي تضم 33 ألف قطعة، من سترة مطرزة من القرن الـ17، إلى فستان مصنوع من الصدف من تشكيلة ألكسندر ماكوين لربيع وصيف 2001.