«اليونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها

تدرس منظمة اليونسكو خلال هذا الأسبوع إدراج عشرات التقاليد الجديدة على لائحتها للتراث غير المادي، بينها طبق سيفيتشه البيروفي، والرسوم على عربات الريكشا المنتشرة في بنغلاديش.

وتعقد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي اجتماعات بدءاً من الاثنين في كاساني شمال بوتسوانا. ويفترض أن تدرس 55 عنصراً جديداً يندرج ضمن التقاليد المجتمعية، على ما أوضحت «اليونسكو».

من بين هذه العناصر، طبق سيفيتشه المؤلف من سمك نيّئ متبل بالحامض في البيرو.

وستدرس اللجنة كذلك، إدراج «الشعر الغنائي» في إيطاليا، الذي «يعزز التماسك الجماعي والذاكرة الاجتماعية والثقافية».