«فزاع لليولة» ترفع سقف الحماس والتحدي في «المرموم»

ارتفع سقف المنافسة والتحدي وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم، نجح خلالها اليويلة المشاركون في تقديم عرض مميز، وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة الثانية تنافساً مثيراً بين أربعة مشاركين لبلوغ الدور الثاني، وكسب بطاقتي الصعود كل من عبدالله الفلاحي من العين الذي حقق 75 علامة، وعبدالله آل رضا من دبي الذي حقق 60 علامة، فيما جاء ثالثاً سلطان الخنبشي من الشارقة برصيد 40 علامة، ورابعاً سالم الكتبي من عجمان برصيد 25 علامة.

وتنافس المشاركون في ستة تحديات، وهي اليولة التي تقدم 25 علامة، وسؤال الموروث وهو عبارة عن تحدٍ تراثي ينال فيها كل يويل يجيب بشكل صحيح 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعد القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة.

وفي تحدي الموروث أجاب كل من الفلاحي والكتبي بشكل صحيح، ليكسبا 10 علامات، أما في اليولة التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدم اليويلة عرضاً مميزاً، ليكسب الـ25 علامة عبدالله رضا، وسلطان الخنبشي، وقدم ابن سبعين نصائح لليويلة، مطالباً إياهم بأهمية التركيز على المهارة الأفضل بحسب أجسادهم، والعمل على تطوير مهارات المشي، وإتقان المسك و«فرّ» السلاح، من أجل تقديم العرض الأفضل والأنسب في المراحل المقبلة.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق عبدالله الفلاحي وعبدالله رضا ليكسب كل منهما 15 علامة، أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، كسب الـ15 علامة، الفلاحي والكتبي.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان «يابن خميس الطايف.. يوم من الأيام»، استطاع كل من الفلاحي والخنبشي الحصول على علامتها، وفي تحدي الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، في موقع البطولة نفسه، تفوق الفلاحي وآل رضا، ليكسب كل منهما 20 علامة. يُذكر أن الحلقة قدمها راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

واستطاع اليويل عبدالله الفلاحي انتزاع بطاقة التأهل الأولى في منافسات الحلقة الثانية من برنامج الميدان 19 بعد منافسة قوية استمرت حتى التحدي الأخير، وعن هذا التأهل قال الفلاحي: «كانت منافسة قوية مع إخواني، خصوصاً بعد أن قدّم الجميع أداء لافتاً في اليولة، ولكن حاولت التعويض ونجحت في بقية التحديات. المرحلة المقبلة تحتاج إلى مجهود أكبر لأن المنافسة بالتأكيد ستزداد، لذلك سوف أعمل على مضاعفة مجهودي في التدريبات خلال الفترة المقبلة».