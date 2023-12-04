33 فناناً يحتفلون بعيد الاتحاد الـ 52 بسوق الفن برأس الخيمة

شارك 33 فناناً من الإمارات والعالم في احتفالية «سوق الفن»، التي نظمت بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة على مدى يومين، حيث تم عرض أكثر من 700 عمل تشكيلي من كل المدارس في صالات «ديزاين غاليري»، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش والعروض الموسيقية والفنية وورش فنية تشكيلية للأطفال.

حضر الفعالية رئيس نادي رأس الخيمة الثقافي الرياضي الدكتور عبدالرحيم شاهين، ورئيس مسرح رأس الخيمة الدكتور حمد صراي، وعضو مجلس إدارة جمعية التراث العمراني عبدالرحمن نقي، وعدد من المهتمين.