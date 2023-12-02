العرض الرسمي لـ «عيد الاتحاد» يحتفي بقيم الاستدامة

أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات عن اتاحة فرصة مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي لعيد الاتحاد، اليوم، في مناطق مختلفة في الإمارات السبع.

ويتميز العرض هذا العام باستخدام تقنيات مبتكرة، وتقديم عروض مذهلة تنسج سرداً عميقاً عن الوحدة والعمل المشترك، وتسلط الضوء على رحلة الاستدامة لدولة الإمارات منذ اتحادها عام 1971، حتى الآن.

وعدت اللجنة المنظمة الجميع في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين لمشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي لعيد الاتحاد من الساعة 6:30 مساءً في مناطق متعددة. في أبوظبي، تتاح مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي في حديقة دلما العامة، وحديقة المغيرة المركزية في المرفأ، وحديقة السلع العامة، ومهرجان ليوا، وحديقة زايد الخير في غياثي، و«الاتحاد أرينا»، وصرح زايد المؤسس، ومهرجان الشيخ زايد.

جدير بالذكر أن البث المباشر سيعرض أيضاً في مدينة العين، حيث يمكن للجمهور مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ52 في استاد هزاع بن زايد. أما في إمارة دبي، تتاح العروض في القرية العالمية، و«مول ابن بطوطة»، وقرية حتا التراثية في حتا.

وفي الشارقة، يمكن للجمهور مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي في متنزه الشارقة الوطني، وعند سارية العَلَم في شاطئ خورفكان، ومتنزه كورنيش كلباء، وحصن الذيد في منطقة الذيد. أما في عجمان، يبث العرض الرسمي في قاعة مصفوت، ومرسى عجمان، ويمكن للمواطنين والمقيمين في أم القيوين مشاهدة البث المباشر في حصن فلج المعلا. أما في رأس الخيمة في «منار مول»، ومهرجان قرية المطاعم. ويمكن لمواطني ومقيمي الفجيرة التوجه إلى شاطئ المظلات.

ويمكن لجميع الجماهير في دولة الإمارات مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي في مختلف دور السينما في أنحاء الدولة. كما يمكن للجماهير أيضاً مشاهدة البث المباشر في تمام الساعة 6:30 مساءً، عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات المحلية.

وتتاح العروض العامة لعرض عيد الاتحاد الـ52 لجميع مواطني ومقيمي الدولة بدءاً من تاريخ الخامس إلى 12 ديسمبر، التي تتضمن عروضاً آسرة وقصصاً ملهمة عن رحلة الاستدامة في دولة الإمارات.