«مكتبة محمد بن راشد».. يوم حافل في عيد الاتحاد الـ 52

احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، نظمت «مكتبة محمد بن راشد» سلسلة من الفعاليات المميزة، التي تضمنت مجموعة متنوّعة من الأنشطة والعروض الترفيهية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً من الأطفال والعائلات، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها «مكتبة محمد بن راشد» لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع روح الاتحاد، ويجسّد تاريخ دولة الإمارات، ويدعم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية فعاليات مميزة، هي: دكان الخور، وجمع اللآلئ، ومزرعة الحيوانات الأليفة، وفقرة الصقار، وتصميم البرقع، إضافة إلى صناعة الدُمى الشعبية، وفن الزخرفة النافرة، والطباعة على الخشب، وصناعة حقائب صديقة للبيئة، وصناعة الدخون، وفن الليوا، والعرس الإماراتي. واختتمت المكتبة فعالياتها لهذا اليوم بأمسية شعرية، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، أحياها الشاعران سعيد الظنحاني وعلياء جوهر، وأدارتها الشاعرة الهنوف محمد، حيث تغنّى الشعراء بحب الوطن من خلال أشعارهم الوطنية المميزة.

وتهدف «مكتبة محمد بن راشد»، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز الهوية الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي، من خلال نقل قيم التراث والثقافة للأجيال الجديدة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الوحدة والانتماء، وبناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والثقافات.