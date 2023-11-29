تراث الوطن يزيّن «دبي للمرأة» في عيد الاتحاد

وسط أجواء وطنية وتراثية معبّرة، احتفت مؤسسة دبي للمرأة بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، بفعاليات شاركت فيها موظفات المؤسسة، وعضوات وزائرات نادي دبي للسيدات.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي: «في هذا التوقيت من كل عام تتجدد احتفالاتنا بعيد الاتحاد، فهو مناسبة وطنية خاصة ينتظرها شعب الإمارات، لما لها من دلالات ومعانٍ عظيمة تعكس قيم الولاء والانتماء للدولة وقيادتنا، ونحرص سنوياً على إقامة حزمة من الفعاليات المميزة التي تعبّر عن المناسبة التاريخية، وتعكس اعتزازنا بقيمنا وتراثنا وهويتنا».

وأضافت: «مؤسسة دبي للمرأة، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تسعى من خلال المشروعات التي تتضمنها استراتيجية عملها، إلى تحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا بتعزيز المشاركة المؤثرة للمرأة في كل المجالات، عبر برامج ومبادرات تسهم في صقل قدراتها المهنية والقيادية».