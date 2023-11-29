جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لـ 3 فروع

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها الـ18 لعام 2023-2024 لفروع «الترجمة»، و«الفنون والدراسات النقدية»، و«التنمية وبناء الدولة».

وضمّت قائمة «الترجمة» 11 عنواناً: «في صحبة الوعي موسوعة بلاكويل عن الوعي» لسوزان شنايدر وماكس فيلمانز، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية مصطفى عبدالرحيم (العراق). و«العَالَمُ إرادةً وتمثلاً» لآرتور شوبنهاور، ترجمه من الألمانية إلى العربية سعيد توفيق (مصر). و«دليل كمبردج في تاريخ الفلسفة العربية» لبيتر آدامسون وريتشارد تايلور، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية أشرف منصور (مصر)، و«العلمُ والوعي» لإدغار موران، ترجمه من الفرنسية إلى العربية عزالدين الخطابي (المغرب)، و«لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟» لايتالو كالفينو، ترجمته من الإيطالية إلى العربية دلال نصر الله (الكويت)، و«النّظرَة النّظميّة إلى الحَياة - رُؤيَة مُوَحّدَة» لبيير لويجي لويزي وفريتغوف كابرا، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية مأمون الزائدي (ليبيا)، و«الجسد في الغزل العذري» لجوخة الحارثي، ترجمته من الإنجليزية إلى العربية زوينه آل تويّة (سلطنة عمان)، و«العلم الجديد» لجيامباتيستا فيكو، ترجمه من الإيطالية إلى العربية أحمد الصمعي (تونس)، و«ما وراء الغرب: من أجل تفكير كوني جديد» لشتيفان فايدنر، ترجمه من الألمانية إلى العربية حميد لشهب (المغرب)، و«ضحك النساء: قصّة سُلطة» لسابين ملكيور بونيه، ترجمه من الفرنسية إلى العربية جلال العاطي ربي (المغرب)، و«نظرية التأدب: بعض الكلّيات في استعمال اللغة» لبنلوبي براون وستيفن لفنسن، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية هشام الخليفة (العراق).

بينما تضمنت القائمة الطويلة لـ«الفنون والدراسات النقدية»: «تاريخ الغناء الشعبي من الموال إلى الراب» ياسر ثابت (مصر)، و«أدونيس في الإبداع والتنظير الشعري» د. حسن الغُرفي (المغرب)، و«فلسفة اللغة وسؤال المعنى: بحث في سيميائيات الاستعارة الفنيّة» سعاد حمداش (الجزائر)، و«زواج المبدعين: ثراء المتخيل وفقر الواقع» شوقي بزيع (لبنان)، و«نقد النقد الثقافي: رؤية في مساءلة المفاهيم والضبط المعرفي» عبدالعظيم السلطاني (العراق)، و«إعادة بناء النظرية النقدية من المنظور الشكلاني إلى معقول الخطاب» عبدالفتاح أحمد يوسف (مصر)، و«عنادل حجرية» عدي جاسر الحربش (السعودية)، و«كل دا كان ليه (سردية نقدية عن الأغنية والصدارة)» لفيروز كراوية (مصر)، و«الإنسان في رعاية الكينونة: هايدغر في المتناول الفلسفيّ العربيّ» لمشير باسيل عون (لبنان)، و«بنات آوى والحروف المفقودة: عن الحيوانات الناطقة في لحظات الخطر» هيثم الورداني (مصر/ ألمانيا)، و«كتاب المسافات: مقاربة نقدية في جدلية القرب والبعد» ياسين النصير (العراق/ هولندا).

أما قائمة فرع «التنمية وبناء الدولة» فضمّت تسعة عناوين: «الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال» للدكتور خليفة الرميثي (الإمارات)، و«الدين في الفكر الفلسفي والاجتماعي الحديث» للدكتور عبدالإله دعّال (المغرب)، و«المدرسة والذكاء» للدكتور امبارك ربيع (المغرب)، و«النقلات الحضارية الكبرى: أين نحن منها؟» للدكتور مصطفى حجازي (لبنان)، و«فلسفة الأمن: نظريات إبستيمولوجية تطبيقات سوسيولوجية» للدكتور رمزي المحواشي (تونس)، و«سكة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق» سامي مروان مبيّض (سورية/ المملكة المتحدة)، و«المُشترك الإبراهيمي والحوار الحضاري» صلاح سالم (مصر)، و«البينيّة في الأكاديميا العربيّة والإسلاميّة» علي الصالح مولى (تونس)، و«العَرَبيّةُ لُغَةُ العَينِ: دراسة دلاليّة عرفانيّة» للدكتورة فاطمة البكوش (تونس).