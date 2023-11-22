معرض الكويت للكتاب يرفع شعار «التجسير.. ثقافة»

ينطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ46 اليوم، تحت عنوان «التجسير.. ثقافة»، بمشاركة 486 من دور النشر، بينها 145 دار نشر أجنبية.

ويبلغ عدد الدول المشاركة 29 دولة عربية وأجنبية، تعرض نحو 250 ألف عنوان، بينها 11 ألف عنوان جديد، إضافة إلى 45 ألف عنوان تخص الطفل، بينها 1250 عنواناً جديداً يُطرح لأول مرة هذا العام.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى الثاني من ديسمبر المُقبل، متضمنة لأول مرة برنامجاً لزيارة مقاصد السياحة الثقافية بالكويت.

وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، عائشة المحمود، إن الفعاليات تتضمن ندوات فكرية وثقافية وأمسيات شعرية، وحوارات مفتوحة بين ضيوف المعرض وجمهوره، إضافة إلى نقاشات بين الناشرين حول حاضر ومستقبل حركة النشر، وفعاليات أخرى أضيفت إلى أجندة المعرض في مناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأضافت عائشة المحمود أنه سيتم كذلك الاحتفال بشخصية كويتية مميزة وقامة شعرية وأدبية، هي شخصية الشاعر الراحل فهد العسكر، مشيرة إلى أن الناقد والمترجم السعودي سعد البازعي، هو شخصية المعرض الثقافية لهذا العام، علاوة على برنامج ثقافي حافل ومتنوّع يصاحب فعاليات المعرض يحتوي على العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل.