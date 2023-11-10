أديبات إماراتيات يروين تجاربهنّ من وحي «رسائل جوهريّة»

شاركت عدد من الأديبات الإماراتيات تجاربهنّ في كتابة القصّة، مستلهمات أفكارهنّ من كتاب «رسائل جوهريّة»، لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك خلال جلسة حواريّة بعنوان «صالون الشارقة الثقافي: تجربة كتابة قصص من كتاب رسائل جوهرية»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

واستضافت الجلسة كلاً من الكاتبة أميرة بوكدرة والكاتبة نورة خوري والكاتبة الواعدة ريمان عبدالله والكاتبة نادية النجار، حيث تحدثت كلّ منهن حول الرسالة التي كانت سبباً لاختيار عنوان قصتها، والتحديات التي واجهتها في هذه التجربة.

وقالت أميرة بوكدرة «يعتبر كتاب رسائل جوهرية من أعمق الكتب التي قرأتها في حياتي، فهي عبارة عن رسائل نابعة من القلب بكل صدق، وموجهة من أمّ لأبنائها، وكذلك إلى أمّهات المستقبل»، مشيرة إلى أنها استلهمت في تجربتها «عنوان قصتي (ماذا يحدث حول) التي حاولت فيها التأكيد على أهمية أن يحرص الأهل على متابعة أبنائهم، ومعرفة كلّ ما يصلهم من معلومات في هذا العصر المتسارع، وشرح كل أمور الحياة لأطفالهم منذ سنّ مبكرة، لأن ذلك يسهم بالتأكيد في صقل شخصياتهم».

بدورها أشارت نادية النجار إلى أنّ «رسائل جوهرية» عبارة عن مصدر إلهام يحمل العديد من الدروس والعبر في هذه الحياة.

وقال الكاتبة ريمان عبدالله «قصتي بعنوان (أمل الكتابة)، وجاء اختياري لها من بين أربع رسائل لفتت اهتمامي، ومع ذلك لم أتردد كثيراً في اختيار هذا العنوان الذي استلهمته من الرسالة التي تتحدث عن الهواية، وتؤكد ضرورة أن يكون لدى كل فرد هواية».

وقالت نورة خوري «لم أتردد في اختيار الرسالة بفضل عدد من الكلمات المفتاحية التي جذبتني بقوة منذ أول قراءة لها، وهي الرسالة التي تتحدث عن امتلاك أدوات التعلّم والفرص المفتوحة لإثراء التجارب وتطوير المهارات، فقد تقاطعت هذه الرسالة مع جزء من طفولتي، بالإضافة إلى حبّي للتعلّم وتطوير المهارات، وفي مقدمتها مهارة وهواية صنع الشموع، وهو ما تناولته قصّتي التي حملت عنوان (شمعة شمسة)».