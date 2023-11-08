حوارات ثرية وحفلات توقيع في «تراث الإمارات»

بباقة من البرامج والحوارات الثرية، تتواصل مشاركة نادي تراث الإمارات - بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - في فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ونظم النادي ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، عدداً من المحاضرات في جناحه وحفلات توقيع كتب.

واستضاف النادي محاضرة بعنوان «نشر التراث وظيفة إبستيمولوجية.. دور النشر الإماراتية نموذجاً»، بمشاركة رئيس تحرير دار المحيط للنشر الدكتور عبدالواحد علواني، ومدير إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث الدكتور منّي بونعامة، والكاتبة والناشرة عفراء محمود. وتناول المشاركون توثيق التراث من خلال آليات علمية منهجية. بينما شاركت في محاضرة «الكنايات والأمثال الشعبية الإماراتية.. جمعاً ونقداً»، نخبة من الباحثين في التراث.

وصاحب المحاضرةَ حفل توقيع لكتابي «التناص في الأمثال الشعبية الإماراتية»، و«معجم الكنايات الشعبية الإماراتية» للدكتورة عائشة الغيص.

كما نظم النادي محاضرة بعنوان «التراث الإماراتي والانفتاح على الآخر.. مصادره وحاضره»، قدمها مدير تحرير مجلة الموروث الصادرة عن معهد الشارقة للتراث، الدكتور صالح هويدي، ومديرة مركز التراث العربي في معهد الشارقة للتراث الدكتورة عائشة الشامسي، وتحدثا فيها عن شهادات الرحالة التي تدل على الانفتاح على الآخر لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشعب الإماراتي عموماً، ودور المؤسسات الإماراتية في تعزيز ثقافة الانفتاح.