سرقة كتب روسية نادرة من مكتبة بولندية

أعلنت جامعة وارسو أن عشرات الكتب الروسية النادرة من القرن الـ19 سُرقت من مكتبة الجامعة، مشيرة إلى إقالة مديرتها آنا فولودكو، إثر انكشاف الوقائع.

وشددت الجامعة في بيان على أن هذه القرارات المتعلقة بالموظفين مرتبطة بسرقة عشرات المقتنيات من المكتبة.

وقالت مديرة المكتبة المقالة آنا فولودكو، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «أحد القرّاء ترك أغلفة ونسخاً فارغة بدلاً من المنشورات الأصلية»، مضيفة أنه تمت سرقة نحو 80 كتاباً.

وأضافت فولودكو «نشتبه في أن السرقات تمت بناء على طلب جهة ما. وجميع المنشورات المسروقة باللغة الروسية»، مؤكدة أنها طبعات روسية من القرن الـ19.

وأشارت إلى أن قيمة القطع المسروقة من الصعب للغاية تقديرها.

ولفتت فولودكو إلى أن المكتبة أبلغت الشرطة عن السرقة.