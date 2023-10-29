تشكيلية سعودية: الفنون العربية صارت أكثر انتشاراً

أكدت الفنانة التشكيلية السعودية هند القثامي، أن الفنون التشكيلية صارت أكثر انتشاراً اليوم بالعالم العربي، مشيرة إلى أنه بات بمقدور الفنان الوصول إلى المتذوق والجمهور ومن يقتنون الأعمال بسهولة، بفضل الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت القثامي أن الفنان التشكيلي أصبح أكثر قدرة على نشر محتواه، وتطوير أدواته، واكتساب مزيد من المهارات، في ظل انتشار المعارض والملتقيات الفنية، التي حققت مزيداً من التعارف بين الفنانين، وأتاحت الفرصة أمام الكل لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب مع أقرانهم في بلدان العالم العربي والعالم أجمع.

وحول رؤيتها لحضور الفنانين العرب في الحركة التشكيلية العالمية، أشارت القثامي إلى أن الفنانين العرب لهم حضور قوي، إذ وصل العديد منهم إلى العالمية، لافتة إلى أن كثيراً من فناني السعودية صاروا عالميين من أمثال عبدالله المغلوث، وطه الصبان، وضياء عزيز وغيرهم ممن وصلت أعمالهم إلى معارض عالمية.