ملتقى النشر الرقمي ينطلق في مكتبة محمد بن راشد الأربعاء

تنطلق بعد غد فعاليات النسخة الثانية من ملتقى النشر الرقمي، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي الثقافة)، بالشراكة مع مكتبة محمد بن راشد، لتعزيز دور الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع النشر الرقمي، والخروج بحلول مبتكرة وتوصيات قابلة للتنفيذ، لدعم النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وينظم الملتقى الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والناشرين والمتخصصين والمثقفين.

وتأتي الندوة الرئيسة بعنوان «مستقبل النشر الرقمي في الإمارات»، بمشاركة نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية المهندس محمد الزرعوني، والوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن المعيني، والدكتورة الشاعرة الإماراتية عفراء عتيق، ويديرها الإعلامي أيوب يوسف. ويستهل الملتقى جلساته وفعالياته بورشة تعريفية من تنظيم مركز دبي للأمن الإلكتروني، بعنوان «النشر الآمن على المنصات الرقمية»، والتي ستتناول العديد من الجوانب المتعلقة بأمن المحتوى على المنصات الرقمية التي قد يتعرض لها الناشر. وسيتضمن الملتقى العديد من الجلسات التفاعلية المتوازية، ومن بينها جلسة «النشر في عصر الرقمنة.. الذكاء الاصطناعي - الفرص - التحديات»، وتتطرق إلى الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به. وستدير الجلسة الكاتبة إيمان اليوسف، بمشاركة مدير دار العربي للنشر شريف بكر، والمدير التنفيذي لشركة رفوف شادي الحسن. أما جلسة «سوق النشر الرقمي.. تطور ومستقبل»، فيشارك فيها المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس، والشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف الكاتبة أميرة أبوكدرة، ومدير ومؤسس الفُلك للترجمة والنشر الكاتبة الدكتورة اليازية خليفة السويدي، ويديرها الإعلامي غيث الحوسني.

بينما تناقش الجلسة الثالثة التي تديرها أمل شيخان، موضوع «تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير»، ويشارك فيها أحمد الياسي، من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومصطفى يوسف، من كليات التقنية العليا.