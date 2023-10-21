فنان البلاستيك يروي حكايا المهاجرين

الفنان الكولومبي إدغار ألفاريز الشهير بـ« فنان البلاستيك، يعرض أحد تماثيله المصنوعة من البلاستيك خلال مقابلة في الاستوديو الخاص به في بوغوتا، يعكس ألفاريز في أعماله التي لفتت الانتباه إليه كفنان من طبيعة خاصة حكايا وقصص الهجرة، ويعيد رواية قصص معاناتها بأعماله الصغيرة التي يصنع منها مشهديات تعبيرية، ويركز الفنان على المهاجرين من كولومبيا في طريق يسمى «لوما دي لاس بانديراس»، وهي المنقطة الأكثر تحدياً لأولئك الذين يذهبون من كولومبيا إلى بنما عبر غابة دارين الخطرة متطلعين للوصول إلى الولايات المتحدة.