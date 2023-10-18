فنان سويدي - فلسطيني يفوز بجائزة مرموقة

مُنحت جائزة «مارسيل دوشان»، أول من أمس، إلى طارق كيسوانسون، وهو فنان سويدي متحدّر من عائلة فلسطينية، كما أفاد منظمو الحدث والجمعية المعنية بنشر الفن الفرنسي في العالم (ADIAF) ومركز «بومبيدو». وتُمنح الجائزة المرموقة التي يحصد الفائز بها 35 ألف يورو، كل عام منذ سنة 2000 لفنان معاصر متخصص في مختلف المجالات التشكيلية والبصرية، مع تشجيعها الأشكال الفنية الجديدة.

وولد الفائز طارق كيسوانسون عام 1986 في هالمستاد بالسويد، ويعمل بين باريس وعمّان ومقيم فيهما. وهو متحدر من عائلة فلسطينية اضطرت إلى مغادرة بلادها إلى شمال إفريقيا ثم الأردن، قبل أن تصل إلى السويد في أوائل ثمانينات القرن الـ20.