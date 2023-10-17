دبي تستضيف «روح الأرض».. الكوكب والفن والموسيقى معاً

تستضيف دبي فعاليات «مهرجان روح الأرض 2023»، أول مهرجان موسيقي من نوعه يعزز الوعي تجاه البيئة في دولة الإمارات، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل على مسرح مدينة دبي للإعلام. وتضم قائمة المهرجان الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام 20 فناناً محلياً وعالمياً، سيقدمون عروضهم لإرسال رسالة قوية حول أهمية حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البلاستيكي.

ومن بين المشاركين نجمة موسيقى البوب الإنجليزية آن ماري، والمغني المغربي المعروف فنياً بـ«ريدوان»، والتركي مصطفى جيجلي، والإماراتي أرقم العبري، وأعضاء فرقة «ديسمبر آفنيو» الفلبينية، وفرقة الروك الهندية «جيريش آند ذا كرونيكلز»، ونجوم منصة «كوك ستوديو»، وأعضاء فرقة «يونغ ستارز»، وغيرهم.

وعبّر أرقم العبري، أحد الأصوات الإماراتية الشهيرة في موسيقى السول، عن سعادته بالمشاركة، مضيفاً: «يشرّفني أن أمثل بلدي في أول مهرجان موسيقى الأول من نوعه للتوعية بحماية البيئة في دبي. وأتطلع بشغف للمشاركة في الحدث، وتقديم تجربة لا تُنسى للجمهور في هذا المهرجان المتميّز الذي يدمج بطريقة مبتكرة، الكوكب والفن والموسيقى معاً».

وسيستضيف المهرجان أيضاً مسابقة فنية جامعية، يستعرض خلالها طلبة موهوبون أعمالهم الفنية انسجاماً مع شعار «محيطات التغيير».