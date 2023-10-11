«نصنع المعرفة».. شعار معرض القاهرة للكتاب 2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس، عن اختيار شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب العام المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إن اللجنة الاستشارية العليا للمعرض اختارت أيضاً عالم المصريات الشهير سليم حسن (1893-1961) شخصية المعرض.

وأشارت إلى أن شعار الدورة المقبلة يهدف إلى تأكيد «ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره من ركائز الصناعات الثقافية».

وتحل النرويج ضيف شرف المعرض الذي ينطلق نهاية يناير المقبل.

وكان المعرض قد استقبل في دورته السابقة أكثر من 3.5 ملايين زائر.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر حتى 15 نوفمبر المقبل.