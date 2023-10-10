معرض يستعيد إبداعات «الأمير التعيس»

يخصص متحف الفن الحديث في العاصمة الفرنسية باريس معرضاً كبيراً للرسام الفرنسي نيكولا دو ستيل، يضم 200 عمل منها نحو 50 لم تعرض من قبل. وينظم المعرض في إطار جهود لتجاوز الأسطورة الملصقة بالرسام الذي توفي منتحراً في عمر الـ41 في أنتيب بجنوب فرنسا. وأوضح أحد القائمين على المعرض، المؤرخ الفني بيير وات، أنه من المأمول أن يسهم المعرض في نبذ أسطورة «الأمير التعيس» والنظر إلى أعماله من منظور جديد.

وتعد حياة الرسام من طفولته اليتيمة في بروكسل ونفيه بعد الثورة الروسية حتى وفاته أحد الموضوعات الرئيسة لقراءة أعماله.

وأنتج نيكولا دو ستيل أكثر من 1000 لوحة.