«شاغال خلال العمل».. 100 رسم ومنحوتة لمولود الإمبراطورية الروسية

يعرض «مركز بومبيدو» الباريسي للفن الفرنسي الحديث والمعاصر رسوماً ومخططات تصميمية للفنان مارك شاغال، لأزياء وديكورات الباليه وسقف دار «غارنييه» للأوبرا.

ويضمّ المعرض الذي يحمل عنوان «شاغال خلال العمل»، ويستمر إلى 26 فبراير 2024، أكثر من 100 رسم وسيراميك وكولاج ومنحوتة للرسام (1887-1985) المولود في الإمبراطورية الروسية.

وقالت فاليري لوت، إحدى القيّمتين على المعرض: «إن المعرض يبدأ بمشروعات أزياء وديكورات رسمها شاغال، خلال وجوده في الولايات المتحدة، التي لجأ إليها عام 1941 وعاد منها إلى فرنسا عام 1948».

ومن بين هذه المعروضات رسوم مفعمة بالحيوية وملوّنة لباليه سترافينسكي «طائر النار».

وبعد عودة شاغال إلى فرنسا، طلب منه وزير الثقافة يومها أندريه مالرو، تزيين سقف دار «أوبرا غارنييه» على طراز الإمبراطورية الثانية. وبعد تردد قبل شاغال بالمهمة، ولم يطلب أجراً مقابل تصميمه هذا السقف الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وهو دائري الشكل تتوسطه ثريا.

ويتمحور السقف الذي دشن عام 1964 «على نمط لبرج إيفل، ويكاد يكون أشبه بسيرة ذاتية لشاغال، سيرة أجنبي يصل إلى باريس، مع (أوبرا غارنييه)، و(قوس النصر)، و(ساحة الكونكورد).. وتحية للموسيقيين الذين يعجبونه»، منهم موزار و«موسيقاه الملائكية»، على ما يقول في فيلم أرشيفي.

وفي القسم الأخير من المعرض مجموعة من الخزفيات والمنحوتات والكولاجات التي نفذها شاغال بين الخمسينات ومطلع السبعينات.