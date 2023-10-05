نوبل الكيمياء لـ 3 علماء أحدهم تونسي الأصل

مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 في استوكهولم إلى الباحثين الثلاثة منجي الباوندي (فرنسي المولد وتونسي الأصل)، ولويس بروس (من الولايات المتحدة)، وأليكسي إكيموف (المولود في روسيا)، وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

وكافأت اللجنة الباحثين الثلاثة الذين سُربت أسماؤهم عن طريق الخطأ إلى الصحف السويدية قبل ساعات من الإعلان الرسمي، على «اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً، لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها»، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة. وتُستخدم النقاط الكمومية في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح «ليد» LED، ويمكنها توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام.