اكتشاف نوع تاسع من آكل النمل الحرشفي

اكتشف علماء نوعاً جديداً من آكل النمل الحرشفي بعد تحليلهم حراشف حيوان تمت مصادرتها، وكان العلماء يعتقدون أن ثمة أربعة أنواع آسيوية وأربعة أخرى إفريقية من هذه الثدييات التي تشكل ضحية لعمليات اتجار عالمية كبيرة، لكن دراسة نشرت في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز» العلمية، أمس، بينت أن ثمة نوعاً تاسعاً من آكل النمل الحرشفي، ويعود اكتشاف هذا النوع بدايةً إلى تحليل أجراه الباحثون لـ27 قشرة صودرت في هونغ كونغ خلال عامي 2012 و2013، لكنهم لم يتمكنوا آنذاك من استخلاص استنتاجات نهائية. واستناداً إلى هذا العمل الأولي، حلل الباحثون حراشف صودرت في مقاطعة يونان الصينية في 2015 و2019، ثم اكتشفوا سلالة جديدة من آكل النمل الحرشفي.

وأظهر هذا النوع تشابهاً مع الأنواع الآسيوية المسماة «مانيس»، وأطلق عليه الباحثون اسم «مانيس ميستيريا»، في إشارة إلى طبيعته الغامضة.