عشاق الصيد والفروسية على موعد مع «الأصايل 2023»

تتجه أنظار ملّاك الخيل والهجن والصقور وعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين إلى مدينة الذيد الخميس المقبل، حيث تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض «الأصايل 2023» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أرض مركز إكسبو الذيد حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتكشف النسخة الثانية لمعرض «الأصايل 2023» عن أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها، إضافة إلى إتاحة الخدمات والمنتجات المرتبطة بهذا التراث العربي الأصيل في موقع واحد للمهتمين.

ويقدم المعرض على مدار أربعة أيام عرضاً لأجود أنواع الصقور ومعلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة وسط مشاركة العديد من العلامات، إضافة إلى عدد من الأندية والجمعيات الرسمية المعنية بالفروسية والصقارة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، أن «الأصايل 2023» نجح في حجز مكانة مهمة له ضمن أجندة الفعاليات الأساسية في إكسبو الذيد؛ مشيراً إلى أن رياضات الصقور والهجن والخيول تحظى باهتمام كبير في الإمارات، وأصبح معرض الأصايل منصة متميزة لرواده للتواصل عن قرب، إضافة إلى توفير الفرصة لملّاك الخيل والإبل والصقور لتبادل الخبرات والتجارب.