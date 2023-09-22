كنوز «سوذبيز» في دبي

تعرض دار سوذبيز في دبي من 2 وحتى 6 أكتوبر المقبل، الكنوز الشخصية للباحث الكبير ستيوارت كاري ويلش، وذلك قبل عرضها في مزاد دار سوذبيز في لندن في 25 أكتوبر.

وتضم المجموعة المنمنمات الهندية والقطع المرصعة بالجواهر والأعمال الفنية الصينية واليابانية وقطع الفضة الأوروبية ولوحة لصديقه ومنافسه في جميع الأعمال الفنية هاورد هودجكين.

إلى جانب مزاد سوذبيز نصف السنوي لفنون الهند والعالم الإسلامي وأبرزها الأسطرلاب الأندر الذي يعرض في مزاد ويعود تاريخه إلى القرن التاسع و(قيمته نحو 1.5-2.5 مليون جنيه إسترليني) ووعاء زجاجي مملوكي من القرن الـ13 (قيمته 600-800 ألف جنيه إسترليني).

وكان ستيوارت كاري ويلش (1928 - 2008) باحثاً رائداً وصاحب رؤية ثاقبة، وكانت مساهمته على مدى أكثر من نصف قرن في دراسة الفن والجماليات في العالم الإسلامي والهند على وجه الخصوص لا مثيل لها.