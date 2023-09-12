بدور القاسمي تفتتح معرضي «التفكير فنياً» و«33 أغنية، 99 كلمة»

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في مركز مرايا للفنون؛ المبادرة الإبداعية غير الربحية التابعة لـ(شروق)، معرضين فنيين جديدين، الأول بعنوان «التفكيرُ فنياً: فنانون كتّاب من الإمارات»، بتنظيم من جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في الشارقة، والثاني بعنوان «33 أغنية، 99 كلمة» للفنانة سوسن البحر.

واطلعت الشيخة بدور القاسمي خلال جولتها في المعرضين على الرؤية التي ينطلق منها أبرز الفنانين الإماراتيين، إذ قدّم معرض«التفكير فنياً» أعمالاً لسبعة من رواد الحركة التشكيلية المحلية، وهم: حسن شريف ود. نجاة مكي ود. محمد يوسف ونجوم الغانم وعبدالله السعدي وعلي العبدان وناصر نصرالله.

ويعكس «التفكيرُ فنياً»، الذي جاء بإشراف الفنان سالم الجنيبي، وبتقييم من الدكتورة نهى فران، التأثيرَ العميقَ للثقافة والتعليم على الفن، ويشكل مصدراً قيمّاً لعشاق الفن والباحثين ولجميع المهتمين، لفهم المشهد الفني النابض بالحياة في دولة الإمارات. وتجسد الأعمال الفنيةُ المعروضةُ تنوُّعاً فنياً وثقافياً غنياً، وتعبر عن رؤى وأفكار وهواجس الفنانين، وتستخدم تقنيّاتٍ سرديّةً متنوّعةً.

ويهدف المعرض إلى تكريم القُدرات الفنيّة والفكرية لمجموعة من الفنانين الإماراتيين، ممن يمتلكون مهارات الكتابة، ولديهم عديد الإصدارات.

ويعد معرض «33 أغنية، 99 كلمة» الذي جاء من تقييم سيما عزام، القيّمة الفنية لمركز مرايا للفنون، أول معرض فردي للفنانة السورية - الفلسطينية سوسن البحر في الإمارات، وتتناول فيه أهمية الأغنية العربية المتوارثة عبر الأجيال.

وحضر الافتتاح الشيخة نوار القاسمي، مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ سلطان سعود القاسمي، الكاتب ومؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وسفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة ماريا كاميليري، والقنصل العام اللبناني في دبي عساف ضومط، وعدد من المسؤولين والفنانين والإعلاميين من داخل الإمارات وخارجها.