آثاريون ينقبون في قمامة من العصر البرونزي في جزيرة فرنسية

في جزيرة بينيغيه الصغيرة في منطقة بريتاني على طرف الساحل الأطلسي لفرنسا، يأمل علماء آثار في الحصول على معلومات من خلال نفايات منزلية مطمورة في الكثبان الرملية منذ العصر البرونزي، لكنه تحدٍّ علمي وبشري.

وقال عالم الآثار في جامعة بريتاني الغربية أمام موقع التنقيب، إيفان باييه: «ننقب في قمامة أشخاص عاشوا هنا قبل 4000 عام. سيسمح لنا ذلك بتحليل اقتصادهم وطريقة عيشهم ومعرفة أنواع الحيوانات التي قاموا بتربيتها».

ومنذ عام 2021، مُنح ترخيص استثنائي للحفريات في هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 60 هكتاراً من أرخبيل مولين والمصنفة محمية طبيعية منذ 1993.

ويضم الموقع طبقات عدة من المخلفات، يعود أقدمها إلى العصر الحجري الحديث.