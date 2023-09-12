تونس تُعيد الخميس فتح متحف باردو المغلق للصيانة منذ 2021

أعلنت السلطات التونسية أنها ستعيد بعد غد فتح متحف باردو أحد أهم المنشآت العالمية التي تحتوي على مجموعات فريدة من اللوحات الفسيفسائية والمغلق للصيانة منذ عام 2021.

وقالت وزارة الثقافة: «يعيد المتحف الوطني بباردو فتح أبوابه للعموم الخميس»، مشيرة إلى أنه أضيفت «فضاءات جديدة تمت تهيئتها وتحف أثرية وفنية تُعرض للمرة الأولى ولوحات فسيفسائية ومنحوتات رخامية تُقدّم من جديد بعد أن تم ترميمها وصيانتها».

ويحتوي المتحف الذي أنشئ في عام 1888، على آلاف اللوحات الفسيفسائية الرومانية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد ويعد مقصداً مهماً للسياح والباحثين.

وكانت وزارة الثقافة التونسية عرضت صوراً ومقاطع فيديو لعمليات التهيئة الجديدة.