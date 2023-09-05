أفواج من الزوّار تملأ أروقة «أبوظبي 2023»

شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، في الأيام الأولى من دورته الـ20 إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين امتلأت بهم قاعات المعرض وأروقته.

ويتوافد على «أبوظبي 2023» منذ افتتاحه في الساعة 11 من صباح كل يوم أفواج من الزوار من عشاق الصيد والرحلات من الإمارات ودول الخليج العربي ومن مختلف أنحاء العالم، قدموا للاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال، وشراء مستلزماتهم للاستعداد لموسم البر والتخييم والصيد الجديد.

وأعرب زوار عن إعجابهم بتنظيم المعرض وتقسيمه إلى قطاعات محددة بحيث يجد الزائر ما يحتاج إليه من مُعدّات أو مستلزمات في مكان واحد.

وقال الزائر أحمد المنصوري إنه يحرص على زيارة معرض الصيد والفروسية في كل عام لشراء مستلزمات الرحلات والتخييم للموسم المقبل، مشيراً إلى أن المعرض يوفر له الفرصة للحصول على كل ما يحتاج إليه في مكان واحد، والتعرّف إلى كل ما هو جديد من أفكار وأدوات ومعدات مفيدة، وبأسعار منافسة لأن كثيرين من العارضين يقدمون عروضاً خاصة وخصومات للزوار. بينما أوضح الزائر خالد الشامسي أنّ المعرض بالنسبة له يمثل فرصة للتعرّف إلى الجديد في مجال إكسسوارات السيارات، وما تطرحه الشركات الكبرى في هذا المجال.