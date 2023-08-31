4 أيام مع تراث الأجداد في «المدينة الفاضلة»

تنطلق اليوم في مدينة دبا الحصن، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان «المالح والصيد البحري» الذي يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

ويزخر المهرجان في موسمه الجديد، بالعديد من البرامج الثقافية والترفيهية والأنشطة التراثية والتوعوية الهادفة إلى الاحتفاء بصناعة «المالح» وسلسلة المهن التراثية، والحفاظ على التراث الشعبي والصناعات التقليدية البحرية العريقة.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلدية مدينة دبا الحصن، في جزيرة الحصن بـ«المدينة الفاضلة»، مشاركة واسعة لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمحال المتخصصة في صناعة وبيع «المالح» ومشتقاته.

ويشكل المهرجان فرصة لزواره للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والتراثية، والاطلاع على منتجات المالح بمختلف أنواعه، والتعرف على أهم ملامح الثقافة الإماراتية التقليدية من خلال سلسلة من النشاطات الثقافية والفنية، وورش العمل التي تكشف أساسيات صناعة «المالح»، وأساليب الصيد التي كان الأجداد يتبعونها، وغيرها من المهن التقليدية التي زاولها أبناء الإمارات على مر العصور، إلى جانب اللوحات التراثية الفولكلورية.

ويتضمن مهرجان المالح والصيد البحري الذي يفتتح أبوابه للزوار يومياً من الرابعة عصراً حتى 10 مساء، أجنحة وعروضاً متنوعة، فضلاً عن فقرات تتضمن ندوات ومحاضرات توعية عن صناعة «المالح»، ومسابقات ثقافية متنوعة.