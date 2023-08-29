وسائل إعلام صينية تطالب المتحف البريطاني بإعادة أعمال فنية «مسروقة»

حثت وسائل إعلام صينية المتحف الأكثر شهرة في المملكة المتحدة على إعادة أغراض «مسروقة» منذ العهد الاستعماري، ما يفاقم من الخلاف بين بكين ولندن.

وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقالتها الافتتاحية أمس: «نطلب رسمياً من المتحف البريطاني إعادة جميع الآثار الثقافية الصينية التي تم الحصول عليها من خلال قنوات غير لائقة بالنسبة للصين مجاناً، كما نطالبها بالابتعاد عن تبني توجه مقاوم وطويل وسطحي»، مشيرة إلى أنه يوجد في المتحف 23 ألف قطعة صينية. وأضافت أنها تدعم الدول الأخرى التي تسعى لاعادة قطعها الفنية. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الصحيفة الصينية كتبت: «معظم المجموعات الصينية قامت بريطانيا بالتأكيد على نهبها وسرقتها، وبعد ذلك استغلت أزمة الصين أو حتى قامت بسرقة الصين بصورة مباشرة».