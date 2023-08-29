بعد 150 عاماً من التنقيب.. اكتشاف قرية أثرية في فرنسا

كُشفت آثار مساكن دائمة في موقع أثري من العصر الحجري في منطقة مستنقعات سان غون بشمال شرق فرنسا. وتعطي القرية صورة على قدر استثنائي من التكامل عن التنظيم الاجتماعي في تلك الحقبة من التاريخ بعد 150 عاماً على اكتشاف أولى الأدوات الحجرية في الموقع الأثري.

وأوضح ريمي مارتينو الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي «CNRS» الذي كان من حدد موقع القرية مع فريقه: «إنها آخر قطعة من الأحجية كانت تنقصنا».

ورصد علماء الآثار في منطقة مستنقعات سان غون حتى الآن 135 مدفناً جماعياً تحت الأرض.

وقال عالم الآثار إن هذا الاكتشاف يشكل محطة مهمة لفهم «التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي في العصر الحجري»، مشيراً إلى «عدم وجود مثيل» لهذه المجموعة المتكاملة في أوروبا.