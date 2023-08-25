«الروافد الفكرية في النبطي».. جديد «جمعة الماجد»

صدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، ضمن جديد إصداراته لعام 2023، كتاب بعنوان «الروافد الفكرية في الشعر النبطي في دولة الإمارات»، تأليف فهد علي المعمري، مراجعة وتقديم قسم الدراسات والنشر في المركز.

ويسلط الكتاب الضوء على الروافد الفكرية التي استقى منها شعراء النبط في دولة الإمارات أفكارهم، ومنها الدين والتاريخ والجغرافيا، والأنواء والفلك والرياح والبحر والصحراء والجبال، وروافد فكرية أخرى جعلها الشاعر النبطي الإماراتي أمام عينيه، واستقى منها موضوعات أشعاره ومعانيه، فكانت هذه الروافد معيناً صافياً ينهل منه الشاعر فيروي أفكاره.