«الصيد والفروسية» يُطلق أول مزاد للفنون في تاريخه

يُنظّم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام أول مزاد فني في تاريخه، حيث يعرض المزاد قطعاً فنية مُقدّمة من فنانين محليين ودوليين مرموقين.

ويستقطب المعرض رسّامين وفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين وخطاطين ونحّاتين، إضافة لدور عرض فنية من داخل وخارج الإمارات، دأبوا على تقديم إبداعاتهم بحرفية عالية، تُعبّر عن مختلف المدارس الفنية الواقعية والتجريدية والعصرية، وتتمحور موضوعاتها حول البيئات الصحراوية والبحرية والتراث والأصيل والصيد شؤونه وشجونه ومختلف أنواعه.

وتُجسّد الأعمال المُشاركة جانباً من خبرات الفنانين المُعاصرين ومدارسهم المختلفة وتجاربهم الثقافية والفنية الثرية التي تجعل المعرض لوحة فريدة من نوعها، تستقطب عُشّاق الفن والزوار من مختلف الاهتمامات.

من جهة أخرى، تُقدّم منصّة الفنون والحرف اليدوية في المعرض بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وصالات عرض فنية لفنانين موهوبين باقة من ورش العمل والأنشطة للجمهور.

وسيتم تنظيم أنشطة شيقة لعشاق الموسيقى منها: كيف تتم صناعة آلة العود، والعزف الحي على آلة العود، وكيفية رفع جودة أداء الآلة الموسيقية.

ويهدف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من خلال قطاع «الفنون والحرف اليدوية» ضمن 11 قطاعاً غنياً تشكل الحدث إلى تهيئة منصات للفنانين للإبداع والابتكار، وعرض تجاربهم وتوظيف الفنون بما يُعزز من التنوع الثقافي، ويزيد من جمالية البُعد البصري والفني للمعرض وفعالياته.